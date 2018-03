Fazit: Logitech G600 bleibt auf dem Thron

Letztendlich kommt keine der beiden MMO-Mäuse am Alphamännchen Logitech G600 vorbei. Gemischte Gefühle löst vor allem Corsairs Vengeance M90 aus: Sie bietet ein gutes Grundgerüst, leistet sich aber ausgerechnet bei den Daumentasten zu viele Patzer. Wir können sie euch daher nicht für Online-Rollenspiele empfehlen.

Anders verhält es sich mit der Naga 2012: Zwar bietet sie gegenüber der ursprünglichen Naga kaum Neues, dafür überzeugt sie sowohl in MMOs als auch in anderen Spielen. Ihre anpassbare Auflagefläche wünschen wir uns bei jeder Maus. Aus heutiger Sicht können wir aber kein "Ausgezeichnet" mehr vergeben wie bei der Naga (2009), da die G600 viele Dinge etwas besser löst und sich gleichzeitig deutlich günstiger an euren PC ketten lässt. Solltet ihr allerdings kleinere oder größere Hände haben, dürfte die Naga 2012 aufgrund der anpassbaren Schalen besser in der Hand liegen als die G600. Der fehlende Onboard-Speicher und der Account-Zwang bei der Treibernutzung hinterlässt einen faden Beigeschmack und kostet die neue Naga einige Wertungspunkte. Zwar ist die 2012er-Version besser als der 2009-Vorgänger, kann letztendlich aber nicht an der Logitech-Konkurrenz vorbeiziehen.

Gameswelt-Vergleichstest: MMO-Mäuse (02.10.2012) Name Einzelwertung Corsair Vengeance M90 (+) hohe Präzision, stabile Verarbeitung, gute Ergonomie (abgesehen von den hinteren Seitentasten)

(-) hintere Seitentasten schwer erreichbar, Seitentasten lassen sich nur sehr schwer drücken, für MMOs daher kaum geeignet Razer Naga 2012 (+) hohe Präzision, stabile Verarbeitung, gute Ergonomie durch austauschbare Schalen, gut erreichbare Seitentasten, hoher Treiberumfang

(-) für die Treibernutzung wird ein Razer-Account benötigt, kein Onboard-Speicher vorhanden, teuer Hinweis: Die Preiseinschätzungen können sich nach dem Zeitpunkt des Tests ändern.

Die Gesamtplatzierung der MMO-Mäuse findet ihr in unserer Bestenliste.