NCsoft hat heute Nägel mit Köpfen gemacht und den Release-Termin für das Action-MOBA Master X Master bekanntgegeben. Noch im neuen Monat Juni soll das gute Stück erhältlich sein.

Per Pressemeldung hat Publisher NCsoft bestätigt, dass der MOBA-Titel Master X Master ab dem 21. Juni 2017 zu haben sein wird. Spieler aus aller Welt können dann auf dem PC in die Spielwelt eintauchen.

Im umkämpften MOBA-Genre versucht sich der Titel von NCsoft durch eine Tag-Spielmechanik von der Konkurrenz abzuheben. Ihr dürft mit zwei Charakteren in den Kampf ziehen und zu jeder Zeit zwischen den beiden Helden hin und her wechseln. Neben gängigen 5-vs-5-Matches gibt es zudem auch eine 3-vs-3-Arena im Team Deathmatch sowie einen King-of-the-Hill-Modus im 4 gegen 4.

Master X Master wird kostenfrei spielbar sein. Am 21. Juni 2017 gehen sowohl die Server in Europa als auch Nordamerika online. Eine Closed Beta des Titels war bereits im April abgeschlossen worden. Gründerpakete in drei verschiedenen Ausführungen sind weiterhin auf der offiziellen Webseite erhältlich.