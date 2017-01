Ende März erscheint endlich BioWares neues Action-Rollenspiel Mass Effect: Andromeda. Passend zum gestrigen Trailer zum Science-Fiction-Titel hat Funko neue Pop!-Vinyl-Figuren rund um das neue Abenteuer angekündigt.

Die beiden neuen Trailer zu Mass Effect: Andromeda liefern Informationen zur Geschichte, der Pathfinder-Initative und einigen Charakteren des Action-Rollenspiels. Darunter auch Alec Ryder sowie seine als Haupcharaktere fungierenden Kinder Scott und Sara. Passend dazu hat Funko eine neue Serie seiner Pop!-Vinyl-Figuren rund um das neue Spiel von Entwickler BioWare angekündigt. Insgesamt acht der mit markanten großen Köpfen und auf eine gewisse Niedlichkeit getrimmten Sammelfiguren sind bestätigt. Allerdings werden damit nicht gleichzeitig acht Charaktere aus Mass Effect: Andromeda verewigt, da Sara Ryder und Peebee mehrere Figuren spendiert bekommen.

So wird es die weibliche Protagonistin sowohl ohne als auch mit Maske und als N7-Variante geben, während die Asari im Team eine Variante ohne und eine mit Waffe erhält. Dazu gesellen sich Figuren zum Hauptantagonisten Archon sowie zu Liam Kosta und Jaal. Einige der Figuren werden in den USA exklusiv bei bestimmten Händlern erhältlich sein. Dies gilt für Sara Ryder mit Maske, die nur bei GameStop zu haben sein wird. Die N7-Variante der Protagonistin ist Best-Buy-Kunden vorbehalten, während die Peebee-Version mit Waffe nur bei Target zu finden sein wird.

Mass Effect: Andromeda erscheint am 23, März 2017 weltweit für Playstation 4, Xbox One und den PC. Amerikanische Spieler dürfen bereits am 21. März 2017 in das Science-Fiction-Abenteuer eintauchen. Auch EA Access und Origin Access garantieren einen Vorabzugriff auf Mass Effect: Andromeda. Abonnenten der Dienste dürfen das Action-Rollenspiel bereits am 16. März vorzeitig für 10 Stunden spielen. Aktuell besteht die Möglichkeit sich auf der offiziellen Seite für die Mehrspieler-Beta von Mass Effect: Andromeda anzumelden.