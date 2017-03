In der vergangenen Woche ging endlich die Veröffentlichung des lange erwarteten Mass Effect: Andromeda über die Bühne. Der Verkaufsstart enttäuschte aber durchaus ein wenig, zumindest in Großbritannien.

Von der Insel sind die neuesten Software-Verkaufscharts eingetroffen und erwartungsgemäß konnte Mass Effect: Andromeda auch die Spitze der Charts erklimmen. 55 Prozent aller Verkäufe entfallen dabei auf die PS4-Version. Trotz der Führung in den Charts dürfte EA den Launch aber zwiegespalten sehen.

Mass Effect: Andromeda avancierte nämlich nur zum bislang drittgrößten Launch innerhalb der Franchise. Der erfolgreichste Titel der Sci-Fi-Saga, was den Veröffentlichungszeitraum betrifft, bleibt damit weiterhin Mass Effect 3.

Zudem ist der neueste BioWare-Spross auch im Jahr 2017 nur der bislang dritterfolgreichste Launch. So musste das Spiel in Großbritannien in Sachen Verkaufszahlen sowohl Ubisofts Ghost Recon: Wildlands als auch Sonys Horizon: Zero Dawn vorbeiziehen lassen.