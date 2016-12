Solltet ihr gespannt auf neues Material zu Mass Effect: Andromeda warten, gibt es nun einen Termin, an dem ihr neue Szenen aus dem Spiel sehen könnt.

Mit Mass Effect: Andromeda hat BioWare eines der heißesten Eisen des Jahres 2017 im Feuer. Nun haben die Kanadier angekündigt, dass es schon bald neues Material zu dem Sci-Fi-Rollenspiel-Epos zu sehen geben wird.

Im Rahmen der CES 2017 soll das neue Material auf der Keynote von NVIDIA gezeigt werden, die am 05. Januar um 03:30 Uhr unserer Zeit stattfindet. Was genau man dort zu sehen bekommt, ist bisher noch nicht bekannt. Bekannt ist jedoch, dass das Spiel im Frühjahr für PC, Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen soll.