BioWare hat Wort gehalten und heute bekanntgegeben, wie es mit dem unlängst veröffentlichten Sci-Fi-Epos Mass Effect: Andromeda weiter geht. Der Titel musste auch Kritik einstecken und die Macher versprachen, sich das Feedback zu Herzen zu nehmen.

Heute hat man die konkreten Planungen für das Spiel in den kommenden Wochen und Monaten bekanntgegeben. Bereits an diesem Donnerstag gibt es einen ersten neuen Patch, der das Spiel auf Version 1.05 hievt und sich hauptsächlich mit technischen Dingen beschäftigt. So sollen Absturzursachen behoben und die Leistung gesteigert werden. Auch einige Verbesserungen, die sich Spieler konkret gewünscht haben, erhalten in das Spiel Einzug, nämlich:

Überspringen bei der Reise zwischen Planeten auf der Galaxie-Karte

Inventarvergrößerung

Überarbeitung der Augen bei Menschen- und Asari-Charakteren

Reduzierung der Kosten von Reliktdechiffrierungsschlüsseln und erhöhte Verfügbarkeit bei Händlern

Verbesserung der Lippensynchronität bei übersetzten Dialogen

Überarbeitung von Ryders Bewegung beim Zickzacklauf

Verbesserung von Spielersuche und Latenz beim Multiplayer

Alle weiteren Änderungen des Updates könnt ihr in den ausführlichen Patch-Notes hier auf dem offiziellen Blog nachlesen. In den kommenden zwei Monaten soll es darüber hinaus weitere Patches geben, die noch mehr ins Detail gehen und verschiedene Spielbereiche verbessern sollen, darunter:

Mehr Optionen und Vielfalt bei der Charaktererstellung

Verbesserungen bei den Haaren und dem allgemeinen Aussehen der Charaktere

Kontinuierliche Verbesserungen an Filmsequenzen und Animationen

Verbesserungen der männlichen Romanzen-Optionen für Scott Ryder

Anpassung der Gespräche mit Hainly Abrams

Auch Stabilitätsprobleme möchte man künftig in Updates angehen. Zudem ziehe man die Integration kostenloser kosmetischer Objekte für Einzelspieler in Erwägung. Im Multiplayer soll es neue Karten, Charaktere und Waffen für die APEX-Missionen geben. Am Donnerstag startet das erste von drei neuen Kapiteln rund um "Die Reliktuntersuchung".