In knapp einem Monat lädt BioWare zur Erkundung einer gänzlich neuen Galaxie ein. Mass Effect: Andromeda, der vierte Teil der Reihe, hat nun einen für die Veröffentlichung Ende März wichtigen Meilenstein erreicht.

Nach langer Wartezeit ist es bald soweit: Mass Effect: Andromeda erscheint in knapp einem Monat für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vor kurzem durften wir endlich selbst Hand an das neue BioWare-Rollenspiel anlegen (hier unsere Vorschau lesen). Wie das Entwicklerstudio nun bekanntgegeben hat, wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Auf dem offiziellen Twitter-Account posteten die Entwickler, dass Mass Effect: Andromeda nun Gold sei.

Das bedeutet, das Rollenspiel ist fertiggestellt und hat damit den sogenannten Gold-Status erreicht. Damit steht der Veröffentlichung Ende März nichts mehr im Weg. Durch die Einstufung in den Gold-Status kann die Produktion der Spiele-Discs und die anschließende Auslieferung an den Handel beginnen. Allerdings bedeutet der Gold-Status nicht zwingend, dass die Entwickler bei BioWare nich weiterhin an Mass Effect: Andromeda arbeiten. Lediglich die auf der Spiele-Disc zu findenden Daten sind fertiggestellt. Ein möglicher Day-One-Patch könnte sich weiterhin in Entwicklung befinden.

Mass Effect: Andromeda lässt euch in die Haut eines der Kinder von Alec Ryder, N7-Soldat und Pathfinder, schlüpfen. Gemeinsam mit ihren Kameraden ist es die Aufgabe der Mitglieder der Andromeda Initiative, in der namensgebenden Galaxie eine neue Heimat für die Menschheit zu finden. Teil des Teams ist auch die Asari-Ärztin Dr. Lexi T'Perro, die in der englischen Version von Mass Effect: Andromeda von Game-of-Thrones-Star Natalie Dormer ihre Stimme geliehen bekommt.

Mass Effect: Andromeda soll am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.