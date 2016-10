Dark Horse hat möglicherweise vorab verraten, wann das neue Weltraum-Epos Mass Effect: Andromeda in den Regalen steht.

Amazon hat das neue Mass Effect vor kurzem für den 31. März gelistet. Dabei handelt es sich natürlich noch um einen Platzhhalter, der das spätestes Datum des ersten Quartals 2017 markiert. Kurz darauf entdeckte Destructoid, dass das Dark-Horse-Buch "The Art of Mass Effect: Andromeda" ebenfalls in den Verkaufslisten erschien. Dort wird als Release-Termin der 21. März kommenden Jahres genannt. Dazu heißt es: "Dark Horse wird 'The Art of Mass Effect: Andromeda' zusammen mit dem Spiel veröffentlichen."

Der 21. März ist ein Donnerstag, ein Tag, an dem AAA-Titel gewöhnlich in den USA veröffentlicht werden. Es ist also durchaus denkbar, dass das geplante Datum unbeabsichtigt durchgesickert ist. Es könnte sich aber trotz aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls um einen Platzhalter handeln. Eigentlich war Mass Effect: Andromeda für einen Release zum Weihnachtsgeschäft 2016 geplant. Später wurde die Veröffentlichung auf Anfang 2017 verschoben.