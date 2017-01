Wer sich die digitale Version von Mass Effect: Andromeda auf dem PC sichern möchte, der kann die notwendigen Daten schon im Vorfeld der eigentlichen Veröffentlichung herunterladen.

Zwar haben sich weder BioWare noch Electronic Arts bislang offiziell zum Pre-Load des neuen Spiels der Sci-Fi-Franchise geäußert, via Origin informierte man nun eingeloggte jedoch bereits darüber.

Bei Reddit haben sich die nordamerikanischen Origin-Nutzer kami77 und GameM4T nun zu Wort gemeldet und Bilder der entsprechenden Nachricht veröffehtlicht. Der Pre-Load soll demnach am 17. März - und damit vier Tage vor dem US-Release - möglich sein und um 19:00 Uhr deutscher Zeit starten. Bis zum Erscheinungstag solltet ihr also ohne Probleme alle notwendigen Daten durch die Leitung jagen können, zumal der hiesige Release ja erst am 23. März und damit noch einmal zwei Tage später erfolgt.

Abonnenten von EA Access und Origin Access werden zudem für eine begrenzte Zeit früher in das neue Epos eintauchen können; Details diesbezüglich stehen jedoch noch aus. Die PC-Anforderungen sollen im Februar bekanntgegeben werden. Zudem wurde bereits bestätigt, dass der neue Titel auch auf dem PC Controller unterstützen wird. Ein solcher Controller-Support hatte in den Vorgängern Mass Effect 2 und Mass Effect 3 noch gefehlt.