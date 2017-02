Ende März ermöglicht uns Mass Effect: Andromeda die Erkundung einer neuen Galaxie. Über den Origin-Eintrag des Spiels hat Publisher Electronic Arts die PC-Systemanforderungen für das neue Rollenspiel von BioWare veröffentlicht.

Vor der Veröffentlichung eines neuen PC-Spiels ist es für viele potenzielle Käufer wichtig zu erfahren, ob der jeweilige Titel auf dem eigenen Rechner lauffähig ist oder ob die Systemanforderungen zu hoch sind. Einen Monat vor Erscheinen von Mass Effect: Andromeda Ende März hat Electronic Arts nun sowohl die minimalen als auch die empfohlenen PC-Systemanforderungen auf der Origin-Übersichtsseite des Rollenspiels veröffentlicht.

Die Voraussetzungen, um Mass Effect: Andromeda auf dem PC zu spielen, fallen relativ human aus und erfordern nicht den Besitz eines High-End-Rechners. So verlangt das Rollenspiel bei minimalen Anforderungen eine Grafikkarte mit 2 GB Videospeicher. Namentlich genannt werden die NVIDIA GTX 660 und die AMD Radeon 7850. Auf Prozessor-Seite gibt Electronic Arts den Intel Core i5 3570 oder den AMD FX-6350 an. Als Arbeitsspeicher fallen mindestens 8 GB an. Außerdem braucht Mass Effect: Andromeda mindestens 55 GB freien Speicherplatz auf der Festplatte. Die gesamten minimalen und empfohlenen Systemanforderungen findet ihr nachfolgend aufgelistet.

Minimum

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10

PROZESSOR: Intel Core i5 3570 oder AMD FX-6350

ARBEITSSPEICHER: 8 GB RAM

GRAFIKKARTE: NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

FESTPLATTENSPEICHER: mind. 55 GB

DIRECTX: DirectX 11

Empfohlen

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 und Windows 10

PROZESSOR: Intel Core i7-4790 oder AMD FX-8350

ARBEITSSPEICHER: 16 GB RAM

GRAFIKKARTE: NVIDIA GTX 1060 3GB, AMD RX 480 4GB

FESTPLATTENSPEICHER: mind. 55 GB

DIRECTX: DirectX 11

Nach längerer Wartezeit, hatten wir kürzlich die Gelegenheit Mass Effect: Andromeda für eine Vorschau anzuspielen. Das Rollenspiel soll am 23. März 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.