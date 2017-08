Was Viele bereits vermuteten, ist nun auch offiziell: Mass Effect: Andromeda wird im Gegensatz zu den früheren Teilen keinen Singleplayer-DLC erhalten. Die Unterstützung dieses Spielmodus wird komplett eingestellt.

Nach eher bescheidenen Ergebnissen und Kritiken mit Mass Effect: Andromeda hat Entwickler BioWare nun ganz offiziell die schon länger erwartete Reißleine gezogen und bestätigt, dass man den Singleplayer-Modus des Sci-Fi-Titels künftig nicht mehr unterstützen wird. Das beinhaltet auch die Tatsache, dass es definitiv keinen Singleplayer-DLC zum Titel geben wird - nur fünf Monate nach dem eigentlichen Release.

Mass Effect: Andromeda wird damit das erste der vier Mass-Effect-Spiele sein, das keine Singleplayer-Zusatzinhalte nach dem Release bekommen wird. Gerüchte um einen entsprechenden Schritt rankten sich bereits länger im Netz, nachdem weder Tester noch die Community sonderlich zufrieden mit dem neuen Teil waren.

"Es gibt keine für die Zukunft eingeplanten Patches für den Singleplayer oder Ingame-Story-Inhalte mehr", so BioWare in einem Statement. Weitere Handlungen in der Andromeda-Galaxis wolle man demnach nur noch im Multiplayer-Bereich mit storybasierten Missionen erzählen. Zudem werde es noch einige Buch-Umsetzungen sowie Comics in der Andromeda-Galaxis geben.

"In den kommenden Wochen wird unser Multiplayer-Team weitere Details zum weiteren Support und den kommenden Inhalten bekannt geben, darunter neue Multiplayer-Missionen, Charakter-Kits und den Plänen für den N7 Day", so das Statement zum Thema abschließend.