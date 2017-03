Die Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda rückt immer näher. Solltet ihr noch auf den einst angekündigten Multiplayer-Test im Vorfeld warten, könnt ihr euch nun getrost zurücklehnen.

Wie BioWare nun nämlich bestätigte, wird es diese Multiplayer-Testphase entgegen der ursprünglichen Ankündigung nicht mehr geben. Wer Hand an das Spiel anlegen möchte, muss sich also wohl oder übel bis zum Release später in diesem Monat gedulden.

Die Bestätigung dieses Umstands erfolgte nun in einem offiziellen Blog-Eintrag, der sich eigentlich dem Auftritt Sci-Fi-Spiels auf der diesjährigen PAX East 2017 widmet. Während Mass Effect: Andromeda dort zu sehen sein wird, heißt es zum Multiplayer-Test: "Während wir auf der PAX East Live-Multiplayer zeigen werden, ist ein Multiplayer-Technik-Test für die Spieler zuhause nicht mehr weiter geplant. Wir danken allen, die sich dafür registriert haben und wir freuen uns darauf, euch in Andromeda wiederzusehen."