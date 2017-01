Das kommende Mass Effect: Andromeda wird auch einen Multiplayer-Modus erhalten. Die offizielle Vorstellung steht noch aus, doch schon jetzt lassen die Macher einige Details durchblicken.

Gegenüber Kotaku hat sich BioWare-Producer Mike Gamble nun in einem Interview auch zum Multiplayer-Part geäußert. Dabei wird der erfolgreiche Koop-Modus aus Mass Effect 3 im neuen Mass Effect: Andromeda zurückkehren, allerdings in neuer Form.

Laut Gamble ist der Strike-Team-Multiplayer künftig viel mehr mit der Story des Hauptspiels verknüpft. Es handelt sich dabei also nicht mehr um ein komplett anderes Abenteuer-Set wie noch in Mass Effect 3. Das zugehörige Strike-Team-System soll es Spielern ermöglichen, innerhalb des Spiels simpel zwischen Singleplayer und Multiplayer zu wechseln, so Gamble.

Der Modus sei rund um eine Meta-Story um die Geschehnisse in Helios angesiedelt. Wer das Ganze nicht im Multiplayer erleben möchte, dem stehen die Inhalte aber auch als ganze Story im Singleplayer-Modus zur Verfügung. Erzählerisch sei künftig jedenfalls alles miteinander verknüpft.