Bereits vor dem Schwung neuer Infos am gestrigen Montag machten aufgrund eines Leaks erste Infos zu Mass Effect: Andromeda die Runde. Dabei wurde unter anderem ein neuer Multiplayer-Modus für bis zu vier Spieler bestätigt.

Eben jenen kooperativen Multiplayer-Modus werdet ihr euch nun vor dem eigentlichen Release des neuen Science-Fiction-Titels ansehen können. Während die Vollversion weiter auf einen Termin wartet und im Frühjahr 2017 erhältlich sein soll, hat BioWare nun einen Betatest des Multiplayer-Modus angekündigt.

Dem Mehrspielermodus werden gegenüber Mass Effect 3 einige Änderungen verpasst; laut Producer Fernando Melo soll dieser in die Einzelspieler-Kampagne eingearbeitet werden. Gegenüber dem letzten Teil der Reihe soll dem Multiplayer-Part jedoch insofern weniger Gewicht zukommen, als dass nicht nur auf diesem Weg wertvolle Ressourcen gewonnen werden können, die vor allen Dingen gegen Ende des Spiels benötigt werden.

Das ganze System soll im Vorfeld der Veröffentlichung jedenfalls ausgiebig getestet werden, weshalb BioWare eine Beta auf PS4 und Xbox One einplant. Einen Termin für diese Testphase gibt es noch nicht, allerdings können sich Interessierte hier bereits via BioWares Beacon-Portal anmelden und registrieren, um eine Chance auf eine Teilnahme zu haben. Da die Teilnehmer handverlesen sein werden, wird es wohl nur eine geringe Zahl tatsächlich auch in diese Testphase schaffen.