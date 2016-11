Anlässlich des N7 Day wird es heute noch einen Schwung neuer offizieller Infos zu Mass Effect: Andromeda geben. Der Händler Best Buy ist nun aber vorab mit einer Deluxe Edition des Spiels ins Netz gegangen und offenbart dabei per Leak weitere Details.

In dem Produkteintrag heißt es, dass euch das neue Spiel in die Andromeda-Galaxie weit hinter der Milchstraße verschlagen wird. Als einer der Pathfinder sucht ihr in feindlicher Umgebung nach einem neuen Zuhause für die Menschheit. Die Story soll das nächste Kapitel der Menschheit darstellen, wobei eure Entscheidungen im Spiel deren Überleben ultimativ beeinflussen soll.

Die Features listen daher auch auf, dass ihr euren eigenen Kurs in einer gefährlichen neuen Galaxie einschlagen dürft. Es gilt, die Andromeda-Galaxie zu erkunden, wobei ihr auch komplett neue, interessante Charaktere rekrutieren können dürft. Zerstörbare Umgebungen, vertikales Gameplay, komplett neue Waffen und auch Gegner sowie Individualisierungsoptionen für euren Helden gehören ebenfalls zu den Features.

Am interessantesten ist aber das letzte Detail der Produktbeschreibung, denn dort ist von einem Multiplayer-Modus für ein bis vier Spieler die Rede. Allem Anschein nach, werdet ihr Mass Effect: Andromeda also auch in einem Koop-Modus zusammen mit Freunden bewältigen dürfen. In Kürze werden wir vermutlich schon mehr zum Thema erfahren; wir halten euch auf dem Laufenden.