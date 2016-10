Laut aktuellen Informationen soll Mass Effect: Andromeda nicht für die Nintendo Switch erscheinen. Diese Pläne können sich jedoch ändern.

Obwohl die Nintendo Switch im März 2017 erscheinen soll, gibt es bei BioWare bisher noch keine Pläne dafür, Mass Effect: Andromeda auf der neuen Plattform der Japaner zu veröffentlichen. Das hat Producer Michael Gamble in einem Interview bekannt gegeben. So ist der aktuelle Plan, dass man den Titel nur auf dem PC, der PlayStation 4 und der Xbox One veröffentlicht. Jedoch könnte sich das in der Zukunft noch ändern.

Sollte die neue Konsole der Japaner ein Erfolg werden, könnte der neue Teil der Space-Opera auch darauf erscheinen.