Viele große Franchises versuchen sich darin, zumindest eine separate VR-Episode ihrer Games anzubieten. Producer Michael Gamble hat sich einer möglichen VR-Erfahrung zum kommenden Mass Effect: Andromeda geäußert.

Nachdem es beispielsweise mit Jackal Assault VR eine eigene VR-Episode von Call of Duty: Infinite Warfare gab, könnte man auch Hoffnungen hegen, dass es auch ein VR-Abenteuer von Mass Effect: Andromeda geben könnte. In einem Gespräch hat sich Producer Michael Gamble nun dazu geäußert.

So fände er so ein Projekt cool, jedoch wird man kein Mass Effect zu einer VR-Erfahrung portieren. Man würde eher eine Erfahrung erschaffen wollen, die direkt auf die Hardware zugeschnitten ist. Momentan sei jedoch noch kein solches Projekt in der Mache, was aber nicht heiße, dass BioWare nicht irgendwann den Schritt in die virtuelle Realität vollziehen wird.