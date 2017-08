Nach der erwarteten Ankündigung, dass Mass Effect: Andromeda keine weiteren Singleplayer-Inhalte erhalten wird und dem Einstampfen des bisherigen Entwicklerteams, hatten Fans keine größeren Erwartungen mehr an die Sci-Fi-Reihe. Ganz ad acta scheint diese aber keineswegs gelegt worden zu sein.

Für einen neuen Hoffnungsschimmer sorgte nun der zu BioWare zurückgekehrte Casey Hudson, der sich via Twitter zur jüngsten Ankündigung zu Mass Effect: Andromeda äußerte. In dieser hatte man ja bestätigt, dass nach dem Update 1.10 keine Arbeiten mehr am Singleplayer vorgenommen werden und auch kein Singleplayer-DLC mehr erscheinen wird.

Ungeachtet der weiter eingeplanten Multiplayer-Inhalte für das aktuelle Spiel scheint man der Reihe nicht gänzlich den Rücken kehren zu wollen. Das ließ besagter Casey Hudson durchblicken. Der neue General Manager von BioWare sagte nun, dass er das Franchise schlicht und ergreifend zu sehr liebe, um daran in Zukunft nicht mehr zu arbeiten. Gleichzeitig dankte er den Fans für den Support, der dem Team sehr viel bedeute.

Kurzum: Unter der Leitung von Hudson dürfte es vermutlich auch in Zukunft wieder ein neues Mass Effect geben. Wann es soweit sein wird, steht aber wohl noch in den Sternen.