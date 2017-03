Um den Release von Mass Effect: Andromeda zu feiern, wurde eine Promotion mit LittleBigPlanet 3 gestartet.

Passend zum Launch von Mass Effect: Andromeda haben die Verantwortlichen von Media Molecule bekannt gegeben, dass es eine Zusammenarbeit mit BioWare beziehungsweise EA gibt.

So könnt ihr euch ab sofort über fünf neue Kostüme für LittleBigPlanet 3 freuen. Die gratis Kleidung steht für Sackboy und seine Begleiter zur Verfügung. Den Download findet ihr im PlayStation Store.

Außerdem hat Sony eine Auswahl an Fan-Levels in einem aktuellen Blog-Post veröffentlicht, die sich thematisch am Weltraum orientieren. Zugriff auf diese Level erhaltet ihr, wenn ihr die Vollversion des Jump&Runs besitzt.