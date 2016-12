Im kommenden Jahr soll das neue Mass Effect: Andromeda erscheinen, auch wenn es gegenwärtig noch keinen konkreten Termin gibt. Passend dazu wurden nun mehrere Bücher angekündigt.

In Zusammenarbeit mit Entwickler BioWare will Titan Books gleich drei Bücher rund um den neuen Sci-Fi-Serienableger Mass Effect: Andromeda auf den Markt bringen. Das erste Werk wird den Namen "Mass Effect: Nexus Uprising" tragen und von Jason M.Hough und K.C. Alexander geschrieben. Derzeit plant man für dieses Buch eine Veröffentlichung am 28. März 2017.

Laut Creative Director Mac Walters wird "Nexus Uprising" die Hintergrundgeschichte bestimmter Spielinhalte zu dem Zeitpunkt liefern, an dem der Protagonist Ryder in der Galaxie ankommt.

Das zweite Buch heißt "Mass Effect: Annihilation" und wird von Catherynne M. Valente geschrieben. Der Release ist hier für Sommer 2017 geplant; weitere Details folgen. Abschließend soll es dann im Herbst 2017 das dritte und letzte Buch namens "Mass Effect: Initiation" von N.K. Jemesin geben.

Zu den Inhalten der Bücher schweigt man sich im Übrigen aus, da diese auch an die Spielinhalte geknüpft sind. Titan Books möchte logischerweise nicht als Spielverderber fungieren. Ein zuvor einmal angekündigtes viertes Buch, das von Mac Walters geschrieben werden sollte, wurde für den Augenblick eingestampft. Dieses hätte einen Übergang zu einer Verfilmung der Franchise darstellen sollen. Zwar ist das Buch gegenwärtig vom Tisch, das Filmprojekt ist aber immer noch möglich.