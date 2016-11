Auch am heutigen N7 Day bleibt BioWare erstes Gameplay sowie einen Erscheinungstermin zu Mass Effect: Andromeda schuldig. Zumindest in einem Punkt gibt es aber Licht am Ende des Tunnels.

Während BioWare heute gleich zwei neue Videoclips zu Mass Effect: Andromeda veröffentlichte, die ihr euch im Anschluss an diese Meldung ansehen könnt, so ist doch kein echtes Gameplay dabei. Vielmehr konzentriert man sich dabei auf cineastische Eindrücke zum neuen Teil der Sci-Fi-Erfolgsreihe. Allerdings soll sich das bald ändern.

Am Ende eines Clips wird nämlich offenbart, dass es erstes waschechtes Gameplay noch in diesem Jahr zu sehen geben wird. Die Wahl ist dabei auf die The Game Awards 2016 gefallen. Die Award-Show findet am 01. Dezember 2016 statt und kann auf viele unterschiedliche Wege per Livestream - unter anderem via YouTube, Twitch, Xbox, PlayStation, Twitter und Facebook -verfolgt werden. Ob es dann auch endlich einen konkreten Erscheinungstermin geben wird?

Mass Effect: Andromeda - N7 Day 2016 Cinematic Trailer Anlässlich des N7 Day hat BioWare nun den neuen Cinematic-Trailer zu Mass Effect: Andromeda veröffentlicht.