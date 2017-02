Das neue Mass Effect: Andromeda hat unlängst den Gold-Status erreicht und ist damit grundsätzlich fertiggestellt. Dennoch werkeln die Macher weiter am Spiel.

Bis zum Release am 23. März laufen die Arbeiten an Mass Effect: Andromeda weiter auf Hochtouren, wie Lead Designer Ian Frazier von BioWare nun via Twitter betont. Die Mehrzahl des Entwicklerteams sei demnach mit dem geplanten Day-One-Patch beschäftigt, zu dem sich Frazier nun weitergehend geäußert hat.

So soll das Update, das weitere Verbesserungen gegenüber der auf der Disc enthaltenen Spielversion umfassen wird, bereits pünktlich zum früheren Spielzugang für Abonnenten von EA Access bzw. Origin Access zur Verfügung stehen. Producer Michael Gamble betonte aber, dass das zwar der Plan sei, dies jedoch nicht zu 100 Prozent garantiert werden könne. Frazier selbst glaubt aber, dass das Update bereits im Pre-Load der digitalen Version enthalten sein wird.

Apropos Pre-Load: Dieser soll - abhängig von der Plattform, mindestens 45 GB betragen, jedoch 60 GB nicht überschreiten, so Frazier weiter. Auf dem PC werden beispielsweise rund 55 GB fällig. Die PC-Fassung wird im Übrigen auch deutlich mehr grafische Einstellungsoptionen haben, als noch die früheren Serienableger.

Nach dem Abschluss eines Spieldurchlaufs wird euch im neuen Teil der Franchise auch der Spielmodus "New Game+" zur Verfügung stehen, so dass ihr schlicht noch einmal mit euren fortentwickelten Charakteren durchstarten könnt.