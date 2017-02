In das neue Sci-Fi-Abenteuer Mass Effect: Andromeda setzt Publisher Electronic Arts große Hoffnungen. Das wurde nun auch auf der Investoren-Konferenz rund um die Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen deutlich.

Wenn Mass Effect: Andromeda in hiesigen Gefilden ab dem 23. März 2017 zu haben sein wird, dann hofft Electronic Arts binnen kürzester Zeit auf große Verkaufszahlen des PC-, PS4- und Xbox-One-Titels. Gegenüber Investoren nannte man nun eine konkrete Verkaufsmenge, die man sich im Launch-Zeitfenster vom Spiel erhofft.

Da der Titel kurz vor dem Ende des aktuellen EA-Geschäftsjahres, das bis zum 31. März läuft, erscheint, stand natürlich die Frage im Raum, wieviel Einfluss Mass Effect: Andromeda überhaupt noch auf den Jahresabschluss nehmen kann. CFO Blake Jorgensen hatte darauf eine deutliche Antwort: Allein 30 bis 50 Prozent aller Verkäufe des neuen Mass Effect in dessen Lebensspanne sollen noch im vierten Quartal des Geschäftsjahres erfolgen.

Zieht man in Betracht, dass sich Mass Effect 3 insgesamt rund sechs Millionen Mal verkauft hat, dann wären allein in der ersten Verkaufswoche also rund drei Millionen Verkäufe von Mass Effect: Andromeda zu erwarten, wenn das Spiel eine gleiche Performance an den Tag legt. Hat der neue Serienableger das Potential dazu? Was meint ihr und wann schlagt ihr zu?