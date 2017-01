In den letzten Tagen gab es immer mal wieder neue Infohappen zum kommenden Mass Effect: Andromeda. Bislang war der angekündigte Betatest dabei noch kein Thema, doch das soll sich zeitnah ändern.

Nach der Bekanntgabe des Erscheinungstermins von Mass Effect: Andromeda sind nach und nach immer neue Informationen und Details zum Spiel publik geworden. Noch nicht geäußert hat man sich bei BioWare indes zum bereits im November 2016 angekündigten Multiplayer-Betatest. Das wird sich aber zeitnah ändern.

Zwar gibt es gegenwärtig weiter noch keinen konkreten Termin für die Abwicklung der Testphase, in Anbetracht der Veröffentlichung am 23. März 2017 wird die Zeit langsam aber sicher aber auch knapper. Daher ist wenig verwunderlich, dass BioWares Ian S. Frazier bei Twitter gegenüber einem Fan nun zusichert, dass die Chancen für die Bekanntgabe aller Details zur Beta noch im Januar gut stehen. In wenigen Tagen oder spätestens Wochen dürfte sich BioWare diesbezüglich also ausführlich äußern.

Interessierte konnten sich bereits seit November via BioWare Beacon registrieren.