Kleine Maßnahme, große Wirkung: Patch 1.05 für Mass Effect: Andromeda verleiht den Charakteren so viel mehr Menschlichkeit. Durch kleine Effekte sehen die Gesichter der Weltraum-Saga nicht länger wie Puppen aus.

Nachdem ihr den heute ausgerollten Patch mit der Versionsnummer 1.05 für Mass Effect: Andromeda installiert habt, sollte vor allem eines auffallen: Wie viel menschlicher die Gesichter der Charaktere aussehen. In vielen Fällen sind die Änderungen auffällig. Nicht nur, aber gerade der Ausdruck der Augen wurde enorm verbessert. Ein leichter Schatteneffekt auf der Regenbogenhaut sorgt dafür, dass der Blick deutlich weniger seelenlos wirkt.

Besonders auffällig sind die Anpassung am Beispiel von Addison. Ihr wisst schon. Die Dame, die durch den Spruch bekannt geworden ist, dass ihr Gesicht müde sei. Ihre Augen sehen nun nicht länger aus als wären sie aus Porzellan. Außerdem hat sie nun den dezenten Gebrauch von Make-up gemeistert. Zuvor wirdkte sie wie eine Fünfjährige, die sich an Mamis Schminktisch ausgetobt hat. Auch Suvi hat nun weit weniger glasige Augen.

Das ist aber nicht alles, was sich mit Version 1.05 ändert. So lassen sich ab sofort auch die lästigen Autopilot-Sequenzen überspringen. Auch Ryders seltsame Bewegungen während eines Zickzacklaufs wurden behoben. In den vollständigen Patchnotes könnt ihr nachlesen, was sich sonst noch alles geändert hat.

