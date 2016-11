Den Nomad ND1, das Vehikel aus dem neuen Mass Effect: Andromeda, wird es auch außerhalb des Spiels in Form eines (ferngesteuerten) Modells geben.

Nachdem BioWare gestern bereits zwei spezielle Spiel-Editionen des eigentlichen Mass Effect: Andromeda angekündigt hatte, folgten nun zwei Collector's Editions, die über das Spiel hinaus gehen. Enthalten sind in beiden Varianten jeweils ein Steelbook-Case, in dem ihr eure Discs unterbringen könnt, sowie ein Modell des Spielvehikels Nomad ND1.

Die weniger teure Variante enthält zum Preis von 100 US-Dollar eine Replik des Fahrzeugs im Maßstab 1:18. Dieses ist aus Metall gefertigt und hat auch einen detaillierten Innenraum sowie funktionierende Türen zu bieten. Gefertigt von PDP ist das gute Stück in den USA bei Amazon US, Best Buy und GameStop zu bekommen; eine Ankündigung für den hiesigen Markt steht noch aus.

Das teurere Modell, ebenfalls von PDP, kostet 200 US-Dollar und beinhaltet im Grunde das gleiche Nomad-Modell, wobei dieses nun per Fernsteuerung auch gefahren werden kann. Die Replik verfügt daher über sechs funktionierende Reifen und kann sowohl vorne als auch hinten gelenkt werden. Die Steuerung erfolgt via Android- oder iOS-App. Selbst die Lichter des Fahrzeugs können so angesteuert werden und es gibt eine Bord-Kamera. Auch hier erfolgt der Vertrieb in den USA via Amazon, Best Buy und GameStop und die hiesige Ankündigung steht noch aus. Beide Collector's Editions beinhalten das Spiel an sich nicht.