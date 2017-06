Das im März veröffentlichte Mass Effect: Andromeda mag nicht der große Erfolg gewesen sein, den sich BioWare und Electronic Arts erhofften. Dennoch wird das Entwicklerstudio das Spiel natürlich weiter unterstützen, wie man nun noch einmal klar stellte.

Zuletzt machten im Netz Gerüchte die Runde, wonach BioWare den fest eingeplanten Story-DLC zu Mass Effect: Andromeda eingestellt haben könnte. Darauf deutete zumindest eine Facebook-Nachricht eines offensichtlich österreichischen Unternehmens namens Sinclair Networks hin, das behauptete, von BioWare zur Entwicklung von drei DLC-Paketen für das Sci-Fi-Spiel angeheuert worden zu sein; diese Projekte seien nun jedoch eingestellt worden.

Die Nachricht wurde flott wieder gelöscht, aber das Internet vergisst bekanntermaßen nicht und so wurde ein Screenshot natürlich dennoch in Umlauf gebrahct. Das wiederum rief nun Producer Fernando Melo von BioWare via Twitter auf dem Plan, der zu verstehen gibt, dass es sich dabei offenbar um ein Fake-Unternehmen handelt.

So sagt Melo: "Obwohl wir gegenwärtig noch nicht über die Zukunft sprechen können, kann ich definitiv sagen, dass wir unsere eigenen DLCs und Patches für unsere Spiele entwickeln und dafür keine Fake-Firmen anheuern."

Auf den Einwand, dass seitens BioWare bislang großes Schweigen bezüglich den DLC-Plänen vorherrsche und das durchaus verdächtig sei, antwortete der Producer zudem, dass das Internet eben sei was es ist. Das ändere aber nicht den Fakt, dass es Dinge gebe, über die man reden könne und welche, zu denen man derzeit noch keine Stellung beziehen dürfe. Das habe es mit einem in der Öffentlichkeit stehenden Unternehmen so auf sich.

Auch Producer Michael Gamble äußerte sich zu der Fake-Nachricht kurz und knapp: "Ich habe nie von Sinclair Networks gehört. Jemals." Kurzum: Der Story-DLC zu Mass Effect: Andromeda dürfte sich weiterhin in der Mache befinden, bis zur offiziellen Ankündigung könnte aber noch etwas Zeit vergehen.