Fans der Science-Fiction-Franchise Mass Effect warten seit dem Abschluss der ursprünglichen Trilogie auf den Release des neuen Ablegers Mass Effect: Andromeda. Nun gibt es endlich Licht am Ende des Tunnels.

Auf der offiziellen Webseite hat BioWare in Person von General Manager Aaryn Flynn Nägel mit Köpfen gemacht und nun endlich den Veröffentlichungstermin von Mass Effect: Andromeda bekanntgegeben. Bisher war das Spiel lediglich für das erste Quartal 2017 bestätigt.

Dieses Zeitfenster wird man nach gegenwärtigem Stand auch einhalten können. In den USA soll das Spiel ab Dienstag, dem 21. März 2017 zu haben sein. In Europa wird man sich einige Tage länger gedulden müssen. Hierzulande wird der Titel am 23. März 2017 erscheinen.

In der Stellungnahme zur Bekanntgabe führte Flynn aus, dass man sich bei der Community für die Geduld bedanke. Der Titel sei der bislang ambitionierteste Ableger der Franchise, zumal man auch komplett neue Geschichten erzähle und auch neue Charaktere, Planeten, Spezies und Spielmechaniken einführe. Gleichzeitig wird Mass Effect erstmals auf Basis der Frostbite-Engine laufen.

Zuletzt wurde den Entwicklern in der Weihnachtspause eine spezielle Version des Titels mit nach Haus gegeben, womit man eine lange anhaltende Tradition fortsetzte. Zuhause sollten diese den Titel soviel es geht zocken, um noch Schwachstellen auszumachen. Das Feedback sei großartig gewesen.