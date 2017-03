Seit einigen Tagen ist das neue Mass Effect: Andromeda erhältlich und spendiert BioWare gemischte Bewertungen. Neben viel Lob, gibt es auch Einiges an Kritik. Nun reagieren die Macher, die schon bald die weiteren Pläne mit dem Spiel kommunizieren wollen.

Via Twitter veröffentlichten die Entwickler nun ein Statement, in dem man ausführt, dass man sich auch der Kritik am Spiel bewusst sei. Dementsprechend habe man sich Gedanken über die Zukunft des Spiels gemacht; diesbezüglich soll es bald Neuigkeiten geben.

Laut dem Statement wird sich BioWare am 04. April 2017 ausführlich dazu äußern, wie es mit Mass Effect: Andromeda weiter gehen soll. Vermutlich wird man dann diverse Verbesserungen für das Spiel kommunizieren, möglicherweise aber auch DLC-Planungen. Die komplette aktuelle Stellungnahme könnt ihr dem nachfolgenden Bild entnehmen.