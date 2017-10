Die Arbeiten an Mass Effect: Andromeda sowie des Franchise als Ganzes wurden ja bis auf Weiteres eingestellt, auch wenn eine Rückkehr zur Sci-Fi-Reihe zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich ist. Wer schon früher auf den Abschluss einiger Handlungsstränge wartet, dem wird nun auf anderem Wege geholfen.

Wer die mit Mass Effect: Andromeda eingeschlagenen Handlungsstränge abschließen möchte, bevor die Reihe - in welcher Form dann auch immer - als PC- oder Videospiel fortgesetzt wird, der kann sich im kommenden Jahr ein neues Buch kaufen. Ein solches wurde mit "Mass Effect: Annihilation" nun angekündigt.

Geschrieben wird das gute Stück von Catherynne M. Valente. Die Veröffentlichung des Buchs soll in Nordamerika am 26. Juni 2018 und in Großbritannien sowie Australien am 28. August 2018 über die Bühne gehen. Wer das Buch, das über Titan Books erscheint, lesen möchte, muss also zu einem englischsprachigen Import greifen.

In "Mass Effect: Annihilation" soll aufgelöst werden, wie es mit Keelah Si'yah aus Mass Effect: Andromeda weiter ging. Das Buch soll die Reise von Keelah Si'yah samt 20.000 Kolonisten nach Andromeda näher beleuchten.