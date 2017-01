10 Stunden lang via EA Access vorab spielen

Wer Mitglied bei EA Access oder Origin Access ist, der kann das kommende Mass Effect: Andromeda vorab spielen. Ihr könnt zehn Stunden in der Spielwelt verbringen und der erreichte Fortschritt wird übernommen.

Abonnenten von EA Access beziehungsweise Origin Access haben bereits ab dem 16. März die Möglichkeit, den neuen Titel Mass Effect: Andromeda vorab zu spielen. Der Publisher Electronic Arts hat verkündet, dass Spieler mit Abonnement auf dem PC oder der Xbox One vorzeitig zehn Stunden in der Spielwelt verbringen können. Der erreichte Fortschritt wird übernommen und so könnt ihr die Reise nach der eigentlichen Veröffentlichung dort fortsetzen.

Besitzern der PlayStation 4 steht dieser Dienst nicht zur Verfügung. Derzeit kann man sich auf der offiziellen Webseite für eine Mehrspieler-Beta anmelden. Auf welchen Plattformen diese stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.