Marvel's Guardians of the Galaxy

Mit Guardians of the Galaxy hat Telltale Ende des vergangenen Jahres eine weitere Franchise für eine Spielumsetzung lizenziert. Nun gibt es womöglich einen Termin.

Ende 2016 kündigte Telltale mit Guardians of the Galaxy: The Telltale Series eine weitere Spielumsetzung im Episodenformat zu einer bekannten Film-Franchise an. Details waren über die eigentliche Ankündigung hinaus aber zunächst spärlich gesät, so dass es unter anderem auch keinen Erscheinungstermin gab. Dieser könnte nun vorab geleakt worden sein.

Eine offizielle Ankündigung steht zwar noch aus, schenkt man jedoch dem Produkteintrag der Händlerkette GameStop Glauben, dann wird die erste Episode der neuen Sci-Fi-Reihe am 25. April 2017 durchstarten. Das geführte Produkt schlägt mit 29,99 US-Dollar zu Buche, so dass davon auszugehen ist, dass es sich dabei um den Season Pass handelt, der zum Bezug aller Episoden der neuen Spielereihe berechtigt. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.