Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Schon bald geht es weiter mit den Abenteuern von Starlord in Episode 2 "Under Preassure" von Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series.

Es geht weiter: Die Geschichtenerzähler von Telltale haben den Release-Termin von Episode 2 von Marvel's Guardians of the Galaxy bekannt gegeben. "Under Preassure" setzt die Handlung am 6. Juni fort. Die Guardians können ihre Vergangenheit nicht hinter sich lassen und wissen nicht, wie sie die Macht des mysteriösen neuen Relikts kontrollieren können. Mit der Hilfe eines dubiosen alsten Freundes und unfreiwilligen neuen Begleitern durchforsten Starlord und Co. die Galaxie nach Antworten.

Gestartet wurde das Abenteuer am 18. April auf PS4, Xbox One, PC sowie iOS- und Android-Geräten. Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series markiert die aktuellste Entwicklung der story-lastigen Adventures.