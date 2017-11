Kurzinfo

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series beinhaltet eine brandneue Story mit den wohl unscheinbarsten Helden des Universums: Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot. Inmitten einer epischen Schlacht entdecken die Wächter der Galaxie ein Artefakt von unvorstellbarer Macht. Jeder von ihnen hat einen persönlichen Grund, dieses Relikt in seine eigenen Hände zu kriegen – ebenso wie ein neuer, skrupelloser Feind, der alles daran setzen wird, das Artefakt an sich zu reißen.