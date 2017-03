Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Mit Guardians of the Galaxy hat sich Telltale Games eine weitere populäre Marke für eines seiner Abenteuer im Episodenformat gesichert. Nun wurde die erste Episode mit einem konkreten Veröffentlichungstermin versehen.

Bislang war lediglich bekannt, dass Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series im Frühjahr 2017 durchstarten soll. Nun hat Telltale Games Nägel mit Köpfen gemacht und den Starttermin für die erste Episode bestätigt. Demnach dürft ihr ab dem 18. April 2017 in das intergalaktische Abenteuer um die Protagonisten Star-Lords, Rocket Racoon, Gamora und Groot eintauchen.

Der genannte Termin gilt dabei für die Plattformen PS4, Xbox One, PC, iOS u nd Android. Nach dem digitalen Release wird es auch eine Retail-Version mit der ersten Folge geben, die dann auch den Season Pass beinhaltet, der zum Download aller weiteren Episoden berechtigt. Diese Box-Version steht ab dem 05. Mai 2017 beim Händler eures Vertrauens zum Kauf bereit.

Übrigens: Die erste Episode wird den Namen "Tangled Up in Blue" tragen. Thematisiert wird ein komplett neues Abenteuer des Casts, der in diesem Jahr auch in "Guardians of the Galaxy Vol. 2" auf der Kinoleinwand zu sehen ist.