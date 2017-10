Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Ihr wollt wissen, wie es mit Guardians of the Galaxy: The Telltale Series weiter geht? Dann müsst ihr nicht mehr lange warten. Neben einem Release-Termin gibt es außerdem einen kleinen Ausblick darauf, was euch erwartet.

Der Titel von Episode 4 von Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series lautet 'Who Needs You'. Sie ist ab 10. Oktober digital erhältlich. Wie die letzten individuellen Episoden und die ganze Staffel kann Episode 4 für PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac, sowie im App Store und auf Google Play heruntergeladen werden.

Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series ist zudem im Handel als Season-Pass-Disc erhältlich, die Episode 1 und den Download-Zugang zu allen weiteren Episoden enthält, sobald diese erscheinen.

In dieser Episode: Nachdem das Schicksal der Schmiede der Ewigkeit entschieden wurde, sind die Guardians so zerstritten wie noch nie. Neben dieser wachsenden Anspannung gibt es aber ein weitaus größeres Problem: wie kommen sie aus dieser dunklen und tückischen Höhle heraus, bevor sie bei lebendigem Leib gefressen werden? Wenn auch nur einer der Crew überleben soll, muss Star-Lord ihren Zusammenhalt wieder stärken. Doch die Rettung könnte letztendlich nur zu einem schrecklichen Preis möglich sein.