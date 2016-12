Marvel vs. Capcom Infinite

Für Marvel vs. Capcom Infinite sind zwei weitere Charaktere bekanntgegeben worden. Neben einem weiteren Superhelden wurde dabei auch eine Dame aus dem Hause Capcom angekündigt.

Zwei weitere Charaktere für das frisch angekündigte Marvel vs. Capcom Infinite wurden bekanntgegeben. In dem ersten Trailer sind bereits Ryu, Mega Man X, Iron Man und Captain Marvel zu sehen. Ergänzt wird der Roster jetzt um den Superhelden Captain America und die Sukkubus Morrigan aus der Darkstalkers-Reihe von Capcom. Die beiden könnt ihr im angehängten neuen Trailer erstmals in Aktion erleben.

Marvel vs. Capcom Infinite wurde auf der PlayStation Experience angekündigt. Der Titel erscheint 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die vagen Gerüchte im Vorfeld der Veranstaltung, die noch unter dem Namen Marvel vs. Capcom 4 liefen, hatten sich überraschend bewahrheitet.