Marvel vs. Capcom Infinite

Wer hoffte, dass er das kommende Prügelspiel Marvel vs. Capcom Infinite auch gegen Gamer auf anderen Plattformen zocken könnte, der wird nun enttäuscht sein. Dieses Feature wird nämlich nicht unterstützt.

Capcom hat nun offiziell bestätigt, dass Marvel vs. Capcom Infinite kein Cross-Plattform-Play-Feature erhalten wird. Zum Verkaufsstart müssen PC-, Xbox-One- und PS4-Spieler also jeweils mit Duellen auf den eigenen Plattform vorlieb nehmen. Das hat Producer Mike Evans in einem Interview bestätigt.

Laut Evans richte Capcom seinen Fokus eher auf die Umsetzung anderer Features. Dazu zählen ein cineastisch inszenierter Story-Modus, der Arcade-Modus und Online-Lobbies. Diese sollen allesamt zum Release am 19. September verfügbar sein.

Der Producer führt weiter aus, dass ein großer Grund auch die Erfahrung Capcoms mit einem solchen Cross-Play-Feature in Street Fighter V zwischen PS4 und PC sei. Aufgrunddessen hätten dem Beat'em-Up zum Launch einige andere Features gefehlt, weshalb die Community diesbezüglich reichlich unglücklich gewesen sei. Zudem würden sich einige Plattformen laut Evans auch nicht unbedingt blendend miteiander vertragen. Ein Cross-Play-Feature zwischen Xbox One und PS4 sei zwar auf dem Papier mittlerweile umsetzbar, in der Praxis jedoch weiterhin effektiv nicht implementierbar.