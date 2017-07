Marvel vs. Capcom Infinite

Die Kämpferanzahl von Marvel vs. Capcom Infinite steigt weiter. Gleich vier neue Recken gibt Capcom bekannt. Darunter ist ein Held, den jeder kennen dürfte...

Capcom stockt das Kämpferfeld für sein kommendes Beat'em-Up Marvel vs. Capcom Infinite weiter auf.

Gestern kündigte der Hersteller im Rahmen der San Diego Comic-Con vier neue Recken an: Frank West, Protagonist aus Dead Rising, das Resident-Evil-Monster Nemesis sowie Wrestling-Bürgermeister Mike Haggar aus der Final-Fight-Reihe. Zu guter Letzt schwingt sich auch Superheld Spider-Man ins Roster des Prüglers.

Marvel vs. Capcom Infinite erscheint am 19. September für PlayStation 4, Xbox One und PC.