Im September erscheint das nächste kämpferische Aufeinandertreffen der Universen von Capcom und Marvel. Nun könnten allen spielbaren Charaktere von Marvel vs. Capcom Infinite geleakt worden sein.

Marvel vs. Capcom Infinite ist der erste neue Ableger der Beat'em-Up-Reihe seit dem 2012 erschienenen Marvel vs. Capcom Origins. Ab September können Prügelspiel-Fans wieder mit den Charakteren der beiden Universen in den Kampf ziehen. Welche spielbaren Figuren es dabei genau in die Arenen zieht, ist bisher nur teilweise bekannt. Ein potenzieller Leak des Reddit-Users Ryce könnte nun die gesamte Kämpferriege des Beat'em Ups enthüllt haben. Die Liste setzt auf 14 Figuren jeweils für Marvel und Capcom und damit insgesamt 28 Kämpfer.

Capcom

Arthur

Chris

Chun-Li

Dante

Firebrand

Jedah

Monster Hunter

Morrigan

Nemesis

Ryu

Spencer

Strider Hiryu

X

Unbekannter Charakter (möglicherweise Frank West)

Marvel

Ant-Man

Captain America

Captain Marvel

Doctor Strange

Gamora

Hawkeye

Hulk

Iron Man

Nova

Rocket/Groot (so wurde der Charakter gegenüber Ryce benannt. Es ist unsicher, ob es sich um Rocket Raccoon mit Groot als Hilfscharakter oder um eine neu designte Figur)

Spider-Man

Thanos

Thor

Ultron

DLC

Venom (unbekannt zu welchem Zeitpunkt)

Ob die Liste echt ist, ist derzeit unbekannt, weshalb die Behauptungen von Ryce mit Vorsicht genossen werden sollte. Allerdings hatte der Reddit-User im November 2016 bereits die erst im Dezember 2016 erfolgte Ankündigung von Marvel vs. Capcom Infinite geleakt.

Über DLCs soll die Kämpferriege später erweitert werden. Capcom und Marvel bestätigten diesbezüglich bereits sechs komplett neue Charaktere. Darunter befindet sich auch Haupt-Antagonist Sigma. Außerdem wurden Ende April wurde gemeinsam mit weiteren Details auch der Marvel-vs-Capcom-Infinite-Erscheinungstermin bekannt gegeben. Marvel vs. Capcom Infinite erscheint am 19. September für PlayStation 4, Xbox One und den PC.