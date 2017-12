Seit September ist Marvel vs. Capcom Infinite für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Ihr habt bislang noch einen Bogen um das Prügelspiel gemacht? Dann bekommt ihr am Wochenende nun auf einer Plattform die Möglichkeit, euch das Beat'em-Up näher anzusehen.

Via PlayStation Blog wurde nun ein kostenfreies Spiel-Wochenende in Marvel vs. Capcom Infinite angekündigt. Das aktuelle Prügelspiel lässt sich demnach auf der PlayStation 4 vorübergehend komplett kostenlos ausprobieren, so dass ihr euch selbst ein Bild vom Titel machen könnt. Grund für die Aktion: Die Ankündigung des Beat'em-Ups erfolgte auf der PlayStation Experience 2016, jährt sich nun also zum ersten Mal.

Die sogenannte Versus-Modus-Demo des Spiels wird via PSN an diesem Wochenende im Zeitraum vom 08. bis 11. Dezember 2017 zur Verfügung gestellt. Zugang haben alle PS-Plus-Mitglieder; ohne das kostenpflichtige Abo schaut ihr also leider in die Röhre. Der Startschuss fällt um 13:00 Uhr deutscher Zeit und am 11. Dezember endet die Aktion auch um exakt diese Uhrzeit. Der Download der Demo ist bereits vorher aus dem PlayStation Store möglich.

Auf welche Modie dürft ihr in der Demo zurückgreifen? Neben dem Trainingsmodus, in dem ihr gegen einen KI-gesteuerten Dummy eure Fähigkeiten verbessern und Charaktere kennenlernen könnt, gibt es zudem das Online-Gelegenheitsspiel. Der Modus sucht automatisch online nach Gegnern und lässt euch gegen diese antreten. An Charakteren sind alle 30 Startcharaktere wählbar, darunter Spider-Man, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Ryu, Strider Hiryu, Dante, X und viele mehr!