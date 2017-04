In einer Pressemeldung haben Marvel und Capcom heute gemeinsam frische Details zu Marvel vs. Capcom Infinite bekanntgegeben, darunter unter anderem den konkreten Veröffentlichungstermin.

Wer sich auf das Beat'em-Up Marvel vs. Capcom Infinite freut, der darf nun seinen Kalender zücken, denn in einer Pressemeldung wurde heute der Erscheinungstermin bestätigt. Das Prügelspiel soll für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC gleichzeitig am 19. September 2017 erhältlich sein.

Darüber hinaus gab man auch weitere Details preis. So wird es frei formbare 2-vs-2-Teamkämpfe und eine Vielzahl von verschiedenen Einzelspieler-Modi geben. Auch ein reichhaltiges Angebot an Multiplayer-Inhalten kündigte man an. Erstmals wird es im Cross-Over auch einen cinematisch inszensierten Story-Modus geben, in dem Helden und Bösewichte Seite an Seite kämpfen. Dabei gilt es Ultron Sigma, verschmolzen aus Sigma aus dem Capcom-Universum sowie Ultraon aus dem Marvel-Universum, zu besiegen.

Folgende Charaktere wurden zudem neu für das Roster bestätigt:

Ultron

Hulk

Thor

Hawkeye

Rocket Raccoon

Chun-Li

Strider Hiryu

Chris Redfield

Vorbestellungen des Spiels sind ab heute für alle Plattformen möglich. Zudem gibt es auch eine Deluxe Edition für PS4 und Xbox One, die neben dem Hauptspiel auch einen Character Pass für 2017 beinhaltet; dieser liefert euch Zugriff auf sechs komplett neue Charaktere, die nach dem Release per DLC veröffentlicht werden, darunter Haupt-Antagonist Sigma. Der Vorbesteller-Bonus ist bei beiden Editionen gleich, enthält aber bei der Deluxe Edition aber zwei zusätzliche Kostüme (Gladiator Hulk, Mega Man Command Mission X). Im Übrigen sind die Vorbesteller-Angebote von den teilnehmenden Händlern abhängig.

Zusätzlich zur Standard Edition sowie Deluxe Edition gibt es auch eine Collector's Edition aus dem Hause TriForce. Diese wird mit Premium-Dioramen der Charaktere Iron Man, Captain Marvel, Mega Man X und Chun-Li sowie eine mit sechs Infinity-Stone-Replika gefüllte Schatulle enthalten.