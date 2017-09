Ab dem heutigen Dienstag startet das neue Prügelspiel Marvel vs. Capcom Infinite offiziell durch. Auch nach dem Release werdet ihr euch aber über Nachschub in Form zusätzlicher bekannter Charaktere freuen dürfen.

Wie das heutzutage so Usus ist, wird es auch zu Marvel vs. Capcom Infinite natürlich DLC-Inhalte geben. Das Prügelspiel ist ab heute für PC, PS4 und Xbox One zu haben und bietet euch bereits eine große Palette an bekannten Kämpfern aus den Marvel- und Capcom-Universen. Dazu werden sich künftig noch einige weitere Protagonisten gesellen.

Capcom hat nun bestätigt, dass der 2-vs-2-Brawler diverse frische Charaktere in DLC-Form spendiert bekommt. Dazu zählen neben den zuvor bereits angekündigten Black Panther und Sigma demnach auch Monster Hunter, Winter Soldier, Black Widow und Venom. Allesamt sollen diese noch später in diesem Jahr zu haben sein.

Bei Monster Hunter handelt es sich um den Protagonisten aus Capcoms gleichnamiger Spielereihe. Weitere Details zu den DLC-Plänen sind im Übrigen noch nicht bekannt; wir halten euch diesbezüglich aber auf dem Laufenden.