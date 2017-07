Marvel vs. Capcom Infinite

Das Prügelspiel-Turnier Evo 2017 brachte mehrere neue Ankündigung. Nicht nur für Street Fighter V wurde ein frischer Charakter bestätigt, sondern auch für das kommende Marvel vs. Capcom Infinite.

Wie im Rahmen des Turniers seitens Capcom bestätigt wurde, wird auch Jedah einen Auftritt im neuen Marvel vs. Capcom Infinite haben. Dabei handelt es sich um einen Charakter, der eigentlich der Darkstalkers-Reihe entstammt. Capcom hat den neuen Charakter auf der Evo 2017 in einem Showcase-Match enthüllt. Dabei hat sich Jedah unter anderem mit Ultron und Mega Man gemessen.

Daneben hat man mit Gamora zudem noch einen zweiten neuen Charakter für das Roster angekündigt. Die Kämpferin ist aus "Guardians of the Galaxy" bekannt, entstammt also dem Marvel-Universum. Beide Charaktere werden ihr Debüt im Cross-Over-Kampfspiel geben.

Der Release des Spiels ist für den 19. September 2017 auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One geplant.