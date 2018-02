Marvel vs. Capcom Infinite

Seit September ist das Prügelspiel Marvel vs. Capcom: Infinite für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Wer auf mehreren Plattformen unterwegs sein möchte, der kann sich nun eine Spielversion kostenfrei sichern - ein Microsoft-Programm macht's möglich!

Vor geraumer Zeit kündigte Microsoft die Initiative Xbox Play Anywhere an und machte damit Spieler glücklich, die gleichermaßen auf PC und Xbox One unterwegs sind. Schließlich erhalten diese beim Kauf einer Spielversion die Fassung für die jeweils andere Plattform einfach dazu, sofern es eine solche gibt.

Die Aktion war anfangs vornehmlich auf First-Party-Titel beschränkt, mittlerweile gesellen sich aber immer mehr Third-Party-Spiele dazu. Der neueste Titel ist eben Marvel vs. Capcom Infinite. Wer sich also die Version für Xbox One gekauft hat, kann nun auch auf dem PC zocken - und umgekehrt.

Darüber hinaus werden via Xbox Play Anywhere noch weitere Features unterstützt. So könnt ihr zwischen den Plattformen die Speicherstände und Spieldaten gegenseitig nutzen und austauschen.

Unseren Marvel vs. Capcom Infinite Test aus dem vergangenen Jahr könnt ihr noch einmal nachlesen, sollte die Teilnahme am Xbox-Play-Anywhere-Programm euer Interesse geweckt haben.