Neue Inhalte zu Guardians of Galaxy Vol. 2 verfügbar

Das kostenlos spielbare Marvel Heroes Omega hat neue Inhalte erhalten. Diese sind an den aktuellen Superheldenfilm "Guardians of the Galaxy 2" angelehnt.

Die Entwickler von Gazillion Entertainment haben neue Inhalte für Marvel Heroes Omega veröffentlicht. Thematisch sind diese am neuen Kinofilm "Guardians of the Galaxy Vol. 2" angelehnt. Es handelt sich um jeweils ein zusätzliches Kostüm für Star-Lord und Rocket Raccoon. Der Waschbär bekommt außerdem Unterstützung vom kleinen Groot beim Einsatz seiner Fähigkeiten. Schließlich sind auch neue Team-Ups für Gamora und Drax erhältlich.

Für zukünftige Updates wurden bereits weitere Inhalte für Thor angekündigt, dessen dritter Kinofilm erscheinen wird. Auch Carnage ist bestätigt.