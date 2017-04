Erst kürzlich wurde mit Marvel Heroes Omega eine neue Version des Onlinespiels für PS4 und Xbox One angekündigt. Kurze Zeit später gibt es nun schon wieder Neuigkeiten zum Titel.

Kurz nach der Ankündigung von Marvel Heroes Omega hat Entwickler Gazillion Entertainment nun schon wieder Neuigkeiten im Angebot. Zwar gibt es weiter keinen Erscheinungstermin für die PS4- und Xbox-One-Fassung des Onlinespiels, dafür steht aber schon bald eine geschlossene Beta-Testphase ins Haus.

Bereits kürzlich hatte man betont, dass es eine solche Closed Beta geben wird. Diese steht nun bereits unmittelbar bevor und soll auf der PlayStation 4 bereits am 21. April beginnen. Auf der Xbox One wird es kurze Zeit später soweit sein, wenngleich man hier noch keinen konkreten Termin nannte. Wer an der Beta teilnehmen möchte, kann sich via PlayStation Store oder auf der offiziellen Webseite ein Gründerpaket zulegen, das zum Zugang berechtigt. Als PS-Plus-Abonnent bekommt ihr auf der PS4 einige Goodies in Form eines Daredevil-Kostüms sowie Vergünstigungen auf Ingame-Währung.