Wir berichteten ja bereits, dass Marvel Heroes Omega und die früheren Ableger des Franchise völlig überraschend die Pforten schließen werden. Das geschieht nun aber offenbar deutlich früher als zunächst gedacht.

Deutet man mehrere Quellen im Netz richtig, dann schließt Marvel Heroes nicht erst demnächst, sondern schon in dieser Woche seine Pforten offiziell. In der vergangenen Woche war zuvor erst bekannt geworden, dass Disney die Entwicklung des Spiels einstellen und die Server vom Netz nehmen lässt.

Der Diablo-Konkurrent mit diversen bekannten Superhelden aus dem Marvel-Universum sollte nach ursprünglicher Planung zum Jahresende, also dem 31. Dezember 2017 eingestellt werden. Das soll sich mittlerweile geändert haben, denn laut Berichten im Netz wurde die Schließung des Spiels bereits auf diesen Freitag, den 24. November 2017 vorverlegt.

Gleichzeitig wurden offenbar die Entwickler von Gazillion schon mit sofortiger Wirkung entlassen. Einige von diesen äußerten sich diesbezüglich via Twitter, schließlich ist eine Entlassung am Mittwoch vor dem heutigen US-Feiertag Thanksgiving nicht unbedingt erstrebenswert. Für die betroffenen Ex-Mitarbeiter besonders problematisch: Auch die Themen Versicherungsschutz und Abfindung sind offenbar nicht einvernehmlich gelöst worden. Scheint also so, dass Marvel Heroes mit allem Drumherum ein eher unrühmliches Ende findet.