Gut drei Wochen vor Release veranstaltet Nintendo ein kostenloses Online-Turnier für Mario Tennis Aces. Auf alle Teilnehmer wartet außerdem eine kleine Überraschung, die sie in die Vollversion des Spiels übertragen können.

Mario Tennis Aces erscheint am 22. Juni exklusiv für die Switch. Vorab veranstaltet Nintendo ähnlich wie bei Splatoon 2 oder Arms einen Online-Test in Form eines Turniers, bei dem ihr das Spiel an vier Tagen kostenlos ausprobieren könnt. Am Freitag, den 1. Juni geht es um 16 Uhr los. Anschließend könnt ihr bis zum 4. Juni um 1:00 Uhr den Tennisschläger schwingen.

Welche Inhalte, also Charaktere, Modi und Spielfelder verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt. Mario Tennis Aces soll deutlich umfangreicher werden als sein Vorgänger, Mario Tennis Ultra Smash auf der Wii U. Ein neuer Kniff ist, dass ihr mit besonders kräftigen Schlägen den Schläger eures Gegenübers zerbrechen lassen könnt, wodurch dieser eine Zeit lang wehrlos ist.

Die Teilnahme am Vorab-Turnier lohnt sich übrigens: Wer an der Testphase teilnimmt, erhält ein Kostüm, das er in die Vollversion des Spiels übertragen kann. Dabei handelt es sich um Marios herkömmliche Alltagskleidung inklusive Overall. Normalerweise tragen die Charaktere des Spiels ein spezielles Tennis-Outfit. Das Spiel wird mit Tastensteuerung bedient, kann aber auch, ähnlich wie in Wii Sports mit Bewegungssteuerung gespielt werden.

UPDATE: Nintendo hat inzwischen die Inhalte der Demo bekannt gegeben:

Angehende Tennis-Pros können in dem Turnier einen von vier spielbaren Charakteren auswählen und sich in der Rolle von Mario, Prinzessin Peach, Yoshi oder Bowser in packende Multiplayer-Matches stürzen. Je nachdem, wie gut sie den virtuellen Schläger schwingen, gewinnen sie im Verlauf des Wettbewerbs immer mehr Punkte. Und wer genug Punkte macht, kann sich in dieser Demo-Version bis zu fünf zusätzliche Charaktere freispielen.

Neben dem Online-Turnier bietet die Demo außerdem die Möglichkeit zu einem Einzelspieler-Training. In einem Solo-Tennismatch können sich die SpielerInnen an einem computergesteuerten Gegner messen. Aber egal, ob online gegen andere Nintendo-Fans oder allein gegen die Konsole – in jedem Fall gibt’s als Belohnung eine Extra-Latzhose für Mario, die er später auch in der Vollversion des Spiels tragen kann.