Bei Nintendo sind alle Augen natürlich auf den bevorstehenden Launch der neuen Hybrid-Konsole Switch gerichtet. Doch auch den betagten, jedoch immer noch sehr erfolgreichen 3DS wollen wir natürlich nicht aus den Augen verlieren. Für diese Plattform erscheint bald Mario Sports Superstars.

Sportlicher 3DS-Titel datiert (24.01.2017 - 19:16 Uhr)

Mit Mario Sports Superstars wurde bereits vor geraumer zeit ein arcadelastiges Fun-Sportspiel für den Handheld von Nintendo angekündigt. Über die pauschale Angabe Frühjahr 2017 hinaus gab es bis dato jedoch keinen konkreten Termin. Das hat sich heute geändert.

So hat Nintendo nun angekündigt, dass der 3DS-Titel in Nordamerika und Europa ab dem 24. März 2017 zu haben sein wird. Damit erscheint das Spiel auch früher als in Japan, denn dort wird es erst am 30. März 2017 soweit sein.

Der im September vergangenen Jahres angekündigte Titel wird euch fünf Sportarten bieten: Tennis, Golf, Baseball, Fussball und Reiten. Diese können mit bekannten Figuren der Mario-Franchise bewältigt werden. Auch Online-Multiplayer-Modi sind an Bord.

Update: EU-Release früher + 90 neue amiibo-Karten (26.01.2017 - 15:14 Uhr)

In einer Pressemeldung gab Nintendo heute nun doch einen früheren Termin für den 2DS- und 3DS-Titel bekannt. In hiesige Gefilden werdet ihr demnach sogar schon am 10. März 2017 zuschlagen dürfen und könnte virtuell sportlich aktiv werden.

Am selben Tag wie das neue Spiel kommt eine Serie von 90 amiibo-Karten zu Mario Sports Superstars in den Handel. Die Karten gibt es in Fünferpacks zu kaufen und sie steigern die sportlichen Leistungen der Charaktere im Spiel. Die Erstauflage von Mario Sports Superstars im Handel enthält zudem als besondere Zugabe eine zufällig gewählte amiibo-Karte.